 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Праге началась встреча глав МИД стран Вышеградской четверки и Восточного Партнерства

    На заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Праге началась встреча глав МИД стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и программы Восточного Партнерства.

    Как сообщает Report, на заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    В ходе встречи будут обсуждены вопросы текущего сотрудничества и перспективы программы Восточное партнерство,  сотрудничество стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства, а также  ряд актуальных региональных вопросов, в том числе миграции.

    Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi