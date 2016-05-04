В Праге началась встреча глав МИД стран Вышеградской четверки и Восточного Партнерства

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Праге началась встреча глав МИД стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и программы Восточного Партнерства.

Как сообщает Report, на заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В ходе встречи будут обсуждены вопросы текущего сотрудничества и перспективы программы Восточное партнерство, сотрудничество стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства, а также ряд актуальных региональных вопросов, в том числе миграции.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.