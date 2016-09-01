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    В Потсдаме началась неформальная встреча глав МИД ОБСЕ

    Участники обсудят урегулирование неразрешенных конфликтов, подготовку к заседанию СМИД ОБСЕ в декабре

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Потсдаме началась неформальная встреча министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

    Как сообщает Report, встречу открыл действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 

    "Необходимо интенсифицировать обсуждения по восстановлению доверия на пространстве ОБСЕ", - заявил Штайнмайер.

    В ходе заседания, на котором также принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, участники обсудят общие проблемы безопасности в регионе ОБСЕ, углубление сотрудничества между странами, урегулирование кризисов и неразрешенных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе нагорно-карабахского. 

    Также главы МИД обсудят подготовку к предстоящему в начале декабря в Гамбурге заседанию Совета министров ОБСЕ. 

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