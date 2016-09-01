В Потсдаме началась неформальная встреча глав МИД ОБСЕ

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Потсдаме началась неформальная встреча министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Report, встречу открыл действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Необходимо интенсифицировать обсуждения по восстановлению доверия на пространстве ОБСЕ", - заявил Штайнмайер.

В ходе заседания, на котором также принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, участники обсудят общие проблемы безопасности в регионе ОБСЕ, углубление сотрудничества между странами, урегулирование кризисов и неразрешенных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе нагорно-карабахского.

Также главы МИД обсудят подготовку к предстоящему в начале декабря в Гамбурге заседанию Совета министров ОБСЕ.