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В пострадавших от землетрясения регионах Турции продолжается поиск 25 азербайджанцев

В пострадавших от землетрясения регионах Турции продолжается поиск 25 азербайджанцев "Продолжается поиск азербайджанцев в пострадавших от землетрясения регионах Турции. В настоящее время ведется поиск 25 человек, однако это не значит, что все они оказались под завалами".
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 16:19
В пострадавших от землетрясения регионах Турции продолжается поиск 25 азербайджанцев

"Продолжается поиск азербайджанцев в пострадавших от землетрясения регионах Турции. В настоящее время ведется поиск 25 человек, однако это не значит, что все они оказались под завалами".

Как сообщает командированный в зону бедствия сотрудник Report, об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал журналистам.

"Необходимо учитывать, что из-за землетрясения не работают четыре аэропорта, в которых невозможно принять даже гуманитарную помощь, поступающую из Баку. Эвакуация азербайджанцев по этой причине выполняется по суше", - отметил дипломат.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Search for 25 Azerbaijanis continues in quake-affected regions of Turkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ bölgəsində 25 azərbaycanlının axtarışları aparılır

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