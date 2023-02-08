В пострадавших от землетрясения регионах Турции продолжается поиск 25 азербайджанцев

"Продолжается поиск азербайджанцев в пострадавших от землетрясения регионах Турции. В настоящее время ведется поиск 25 человек, однако это не значит, что все они оказались под завалами".

"Продолжается поиск азербайджанцев в пострадавших от землетрясения регионах Турции. В настоящее время ведется поиск 25 человек, однако это не значит, что все они оказались под завалами".

Как сообщает командированный в зону бедствия сотрудник Report, об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал журналистам.

"Необходимо учитывать, что из-за землетрясения не работают четыре аэропорта, в которых невозможно принять даже гуманитарную помощь, поступающую из Баку. Эвакуация азербайджанцев по этой причине выполняется по суше", - отметил дипломат.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.