В постпредстве Азербайджана при Совете Европы почтили память шехидов

В постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы в Страсбурге было организовано мероприятие памяти шехидов, приуроченное к 27 Сентября - Дню памяти.

В постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы в Страсбурге было организовано мероприятие памяти шехидов, приуроченное к 27 Сентября - Дню памяти.

Как сообщили Report в дипмиссии, на мероприятии, в котором приняли участие представители азербайджанской общины Страсбурга, выступил постпред при Совете Европы Фахраддин Исмаилов.

Он рассказал о блестящей исторической победе, достигнутой благодаря мудрому и решительному руководству Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, героизму солдат и офицеров, нерушимому единству азербайджанского народа, освобождении наших земель от армянской оккупации и прекращении многолетней несправедливости.

Дипломат подчеркнул, что светлая память всех наших героев, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, будет вечно жить в сердцах народа, их мужество станет примером для подрастающего поколения.

В заключение состоялся показ видеоролика, повествующего о жизни и боевом пути шехидов.