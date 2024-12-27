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В представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО почтили память жертв крушения самолета AZAL

В представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО почтили память жертв крушения самолета AZAL В связи с объявленным днем траура по поводу крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в Постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО открыта Книга памяти.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 18:58
В представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО почтили память жертв крушения самолета AZAL

В постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО открыта книга соболезнований в связи с гибелью граждан при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает местное бюро Report, постоянные представители и дипломаты иностранных государств, аккредитованные при ЮНЕСКО, посетили азербайджанское представительство, чтобы выразить соболезнования и оставить запись в книге соболезнований.

Среди них генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона Миколеску.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке ФотоPlane crash victims commemorated at Azerbaijan's Permanent Mission to UNESCO
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın UNESCO-dakı Daimi Nümayəndəliyində təyyarə qəzası qurbanlarının xatirəsi yad edilib

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