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В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок

В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок №27, на которым граждане Узбекистана, проживающие в нашей стране, смогут проголосовать на выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 13:05
В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок

В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок №27, на которым граждане Узбекистана, проживающие в нашей стране, смогут проголосовать на выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября.

Как сообщили Report в посольстве, здание дипмиссии оборудовано необходимым инвентарем, включая кабинками для тайного голосования.

На сегодняшний день дипломатическая миссия уже сформировала список избирателей в Азербайджане на основе сведений консульского учета и заявок граждан Узбекистана, проживающих/находящихся в стране.

Помимо этого, утвержден состав избирательной комиссии из числа дипломатов Посольства и отдельных граждан Узбекистана, проживающих на постоянной основе в Азербайджане. Председателем комиссии является Чрезвычайный и полномочный посол Бахром Ашрафханов.

Согласно действующему регламенту, выборы пройдут в воскресенье 24 октября 2021 года с 08:00 до 20:00 ч. Для участия на выборах гражданам Узбекистана необходимо будет с паспортом прибыть в день голосования в посольство, расположенное по адресу: г.Баку, поселок Бадамдар, 1-массив, переулок 9, дом 437.

На выборах президента баллотируются 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın Bakıdakı səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılıb

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