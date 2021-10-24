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В посольстве Узбекистана в Баку проходит голосование в связи с президентскими выборами

В посольстве Узбекистана в Баку проходит голосование в связи с президентскими выборами В посольстве Узбекистана в Азербайджане проходит голосование в связи с президентскими выборами в этой стране.
Внешняя политика
24 октября 2021 г. 08:10
В посольстве Узбекистана в Баку проходит голосование в связи с президентскими выборами

В посольстве Узбекистана в Азербайджане проходит голосование в связи с президентскими выборами в этой стране.

Как сообщает Report, 24 октября в 8:00 открылся избирательный участок под номером 27, созданный при дипмиссии. Голосование продлится до 20:00.

Председателем избирательной комиссии является чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Наибольшее количество избирателей проживают в городе Баку, а также в городах Губа, Гянджа и Сумгайыт, однако ожидается, что на выборах примут участие и избиратели, проживающие в остальных районах и городах Азербайджана.

На выборах президента баллотируются 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий, в частности:

1) От Экологической партии Узбекистана – Нарзулло Наимович Обломурадов;

2) От Народно-демократической партии Узбекистана – Максуда Азизовна Варисова;

3) От Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Шавкат Миромонович Мирзиеев;

4) От Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Алишер Келдиевич Кодиров;

5) От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат – Бахром Абдурахимович Абдухалимов.

Итоги президентских выборов в Узбекистане будут подведены не позднее чем 3 ноября 2021 года. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, будет назначен второй тур, в который продут два претендента с наилучшим результатом. Выборы признают состоявшимся при явке избирателей более 33%.

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