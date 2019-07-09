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В посольстве Украины в Азербайджане откроют избирательный участок в связи с выборами в Раду

В посольстве Украины в Баку откроют избирательный участок
​Посольство Украины в Азербайджане откроет избирательный участок в связи с парламентскими выборами в стране

Посольство Украины в Азербайджане откроет избирательный участок в связи с парламентскими выборами в стране, передает Report со ссылкой на сообщение посольства.

Отмечается, что граждане Украины, находящиеся на территории Азербайджана, смогут проголосовать 21 июля на заграничном избирательном участке №900003, созданном при посольстве Украины в Азербайджане, с 8:00 до 20:00.

Посольство призвало граждан заранее позаботиться о своем включении в список избирателей на данном избирательном участке.

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