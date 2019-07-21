​В посольстве Украины в Азербайджане началось голосование

Граждане Украины голосуют на внеочередных выборах в Верховную раду.

Как сообщает Report, граждане Украины, находящиеся в Азербайджане, смогут реализовать свое право голоса на избирательном участке номер 3 в посольстве Украины в Баку.

Как сообщили из украинского посольства в Азербайджане, избирательный участок номер 3 начал свою работу в 08:00 по местному времени и открыт до 20:00.

Для участия в голосовании гражданам Украины необходимо предъявить избирательной комиссии один из следующих документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорта.