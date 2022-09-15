В посольстве Турции прошла выставка, посвященная освобождению Баку от оккупации

В посольстве Турции в Азербайджане прошла выставка, посвященная 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

В посольстве Турции в Азербайджане прошла выставка, посвященная 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в мероприятии наряду с послом Турции Джахитом Багчы и представителями дипмиссии также приняли участие представитель представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Тевфик Улурал, генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр, депутаты Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, Рамиль Гасанов, Анар Искенлдеров, Айдын Мирзазаде и др.

На выставке были продемонстрированы портреты военного министра, главнокомандующего Османской империи Энвера Паши и его брата командующего Кавказской исламской армией Нури Паши.