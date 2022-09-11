В посольстве США в Баку почтили память жертв теракта 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане почтили память жертв теракта 11 сентября.

В посольстве США в Азербайджане почтили память жертв теракта 11 сентября.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Сотрудники посольства почтили минутой молчания память жертв трагедии 11 сентября.

Отметим, что теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим в мировой истории по числу жертв, а сама эта дата – одним из самых трагических дней в истории США и мира в целом. В результате атак погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

В 08:46 11 сентября четыре группы террористов (19 человек) захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Террористы направили два самолета на башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню центра, а рейс 175 United Airlines – в южную. В результате обе башни обрушились, вызвав вокруг серьезные разрушения.

Третий самолет (рейс 77 American Airlines), захваченный пятью террористами, был направлен на здание Пентагона недалеко от Вашингтона.

Четвертый самолет (рейс 93 United Airlines) упал на поле в штате Пенсильвания.