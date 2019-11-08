В посольстве Румынии в Азербайджане открылся избирательный участок в связи с президентскими выборами в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, граждане Румынии временно или на постоянной основе проживающие на территории Азербайджана, могут явиться на открытый при посольстве участок и проголосовать.

Избирательный участок по адресу ул. Гасана Алиева, 125а будет открыт 8 ноября c 12.00 по 21.00, 9 ноября с 07.00 по 21.00, 10 ноября с 07.00 по 21.00.

Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября. Второй тур выборов в случае необходимости пройдет 24 ноября.