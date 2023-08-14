О нас

В посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг в честь дня независимости

В посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг в честь дня независимости По случаю Дня независимости у здания посольства Пакистана в Азербайджане подняли национальный флаг Пакистана.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 10:54
В посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг в честь дня независимости

По случаю Дня независимости в здании посольства Пакистана в Азербайджане подняли национальный флаг страны в сопровождении государственного гимна этой страны.

Как передает Report, сегодня отмечается 76-ая годовщина со дня независимости этой страны.

"Сегодня мы празднуем День независимости Пакистана. В этот важный для нас день мы вспоминаем всех наших лидеров, старшее поколение и всех тех, кто отдал свои жизни на пути к свободному Пакистану",- сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По словам посла, на сегодняшний день процветание Пакистана и развитие сильной нации в руках молодого поколения.

"Только объединившись, мы сможем преодолеть все препятствия",- добавил посол.

Б.Хайе отметил, что партнерство Азербайджана с Пакистаном исключительно: "С каждым днем сотрудничество с Азербайджаном все больше расширяется, в особенности в военной и бизнес сферах. Партнерство в сфере туризма еще больше углубилось с началом прямых рейсов из Азербайджана в Пакистан и наоборот".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Azərbaycandakı səfirliyində Müstəqillik Günü münasibətilə dövlət bayrağı qaldırılıb
Версия на английском языке ФотоFlag raised at Pakistani Embassy in Azerbaijan on occasion of Independence Day

Самое важное

МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
14 августа 2023 г. 10:45
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi