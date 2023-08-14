В посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг в честь дня независимости

По случаю Дня независимости у здания посольства Пакистана в Азербайджане подняли национальный флаг Пакистана.

По случаю Дня независимости в здании посольства Пакистана в Азербайджане подняли национальный флаг страны в сопровождении государственного гимна этой страны.

Как передает Report, сегодня отмечается 76-ая годовщина со дня независимости этой страны.

"Сегодня мы празднуем День независимости Пакистана. В этот важный для нас день мы вспоминаем всех наших лидеров, старшее поколение и всех тех, кто отдал свои жизни на пути к свободному Пакистану",- сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По словам посла, на сегодняшний день процветание Пакистана и развитие сильной нации в руках молодого поколения.

"Только объединившись, мы сможем преодолеть все препятствия",- добавил посол.

Б.Хайе отметил, что партнерство Азербайджана с Пакистаном исключительно: "С каждым днем сотрудничество с Азербайджаном все больше расширяется, в особенности в военной и бизнес сферах. Партнерство в сфере туризма еще больше углубилось с началом прямых рейсов из Азербайджана в Пакистан и наоборот".