В посольстве Пакистана в Азербайджане отметили национальный праздник

В присутствии сотрудников и членов пакистанской общины Азербайджана на территории посольства также был поднят флаг Пакистана

В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло официальное мероприятие, посвященное национальному Дню Пакистана.

Как сообщает Report, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи проинформировал присутствующих об историческом пути формирования государства Пакистан, о праве самоопределения мусульман Британской Индии в 1947 году.

В ходе мероприятия дипломат прочитал обращения президента, премьер-министра и главы МИД Пакистана в связи с национальным праздником страны. В присутствии сотрудников и членов пакистанской общины Азербайджана на территории посольства также был поднят флаг Пакистана.