О нас
Report Georgia
Аудио новости

В посольстве Пакистана в Азербайджане отметили национальный праздник

В посольстве Пакистана в Азербайджане отметили национальный праздник В присутствии сотрудников и членов пакистанской общины Азербайджана на территории посольства также был поднят флаг Пакистана
Внешняя политика
23 марта 2021 г. 11:52
В посольстве Пакистана в Азербайджане отметили национальный праздник
0 : 00
0 : 00

В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло официальное мероприятие, посвященное национальному Дню Пакистана.

Как сообщает Report, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи проинформировал присутствующих об историческом пути формирования государства Пакистан, о праве самоопределения мусульман Британской Индии в 1947 году.

В ходе мероприятия дипломат прочитал обращения президента, премьер-министра и главы МИД Пакистана в связи с национальным праздником страны. В присутствии сотрудников и членов пакистанской общины Азербайджана на территории посольства также был поднят флаг Пакистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda Pakistanın Milli Bayramı qeyd olunub

Новости партнеров

Самое важное

Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi