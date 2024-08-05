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В посольстве Пакистана прошло мероприятие, связанное с отменой особого статуса Джамму и Кашмира

В посольстве Пакистана прошло мероприятие, связанное с отменой особого статуса Джамму и Кашмира В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло мероприятие, связанное с отменой особого статуса Джамму и Кашмира.
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 17:32
В посольстве Пакистана прошло мероприятие, связанное с отменой особого статуса Джамму и Кашмира

В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло мероприятие, связанное с отменой особого статуса Джамму и Кашмира.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия было зачитано обращение президента Пакистана Асифа Али Зардари к участникам мероприятия и озвучено послание премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

На мероприятии была выражена солидарность с народом Джамму и Кашмира и еще раз подчеркнута непоколебимая политическая, моральная и дипломатическая поддержка их прав на самоопределение.

В ходе мероприятия был показан короткометражный фильм о Джамму и Кашмире. Было отмечено, что инциденты, которые произошли на этих территориях являются нарушениями прав человека.

Напомним, в августе 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan səfirliyində Cammu və Kəşmirin xüsusi statusunun ləğvi ilə bağlı tədbir keçirilib

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