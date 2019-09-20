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В посольстве ОАЭ в Азербайджане откроется избирательный участок

В посольстве ОАЭ в Азербайджане откроется избирательный участок

В посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане откроется избирательный участок в связи с выборами в Федеральный Национальный Совет.

Как сообщили Report в посольстве ОАЭ, избирательный пункт будет открыт в дипмисии 22 и 23 сентября 2019- года по адресу Баку, ул. Насиб бека Юсифбейли, 144/108a.

Посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Ахмед Альгубаиси отметил, что "данные выборы - третьи по счету с 2006-го года и, что они станут новым этапом в политическом развитии эмиратов".  

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