В посольстве Казахстана в Баку открыта книга соболезнований

В посольстве Казахстана в Баку приспустили флаги в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау.

В посольстве Казахстана в Баку открыта книга соболезнований в связи с гибелью граждан в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау.

Как сообщили Report в посольстве, диппредставительство также приспустило флаги в связи с днем траура в память о жертвах авиакатастрофы.

"Казахстан и Азербайджан вместе делят и радости, и горе. По поручению президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи", - сказал посол Казахстана Алим Байель.

Дипломат подчеркнул, что братские страны показывают высокий пример солидарности и взаимопомощи. "Госструктуры слаженно координируют процессы, оперативно отработали спасатели, медики и транспортники, многие неравнодушные граждане Казахстана молились, сдавали кровь и несли цветы к загранучреждениям Азербайджана в Актау и Астане", - сказал он.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.