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В посольстве Казахстана приспущен флаг в связи с трауром

В посольстве Казахстана приспущен флаг в связи с трауром В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг в связи с событиями происходящими в Азербайджане.
Внешняя политика
10 января 2022 г. 09:26
В посольстве Казахстана приспущен флаг в связи с трауром

В посольстве Казахстана в Азербайджане приспущен флаг в связи с общенациональным трауром в этой стране.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

Учитывая карантинные ограничения, в посольстве Казахстана также открыта онлайн-книга соболезнований по следующему адресу электронной почты [email protected]

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyində bayraq endirilib

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