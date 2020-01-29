В посольстве Израиля в Азербайджане прокомментировали "сделку века" Трампа

Израиль рассчитывает на достижение мира, который защитит безопасность Израиля, обеспечит палестинцам лучшую жизнь и улучшит отношения Израиля с арабским миром.

Об этом Report заявили в посольстве Израиля в Азербайджане, комментируя предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века".

"Как заявил вчера премьер-министр Нетаньяху, Израиль согласился договориться о мире с палестинцами на основе мирного плана. Это отличный план для всех. Это отличный план для мира. Израиль рассчитывает на достижение мира, который защитит безопасность Израиля, обеспечит палестинцам лучшую жизнь и улучшит отношения Израиля с арабским миром. Этот мирный план преследует все эти цели", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Израиль желает лучшей жизни для палестинцев: "Мы хотим видим будущее палестинцев полное национального достоинства, процветания и надежды. Этот мирный план предлагает палестинцам путь к будущему государству. Я надеюсь, что палестинцы примут этот план и построят с Израилем будущее в процветании и мире. Израиль также надеется, что наши арабские соседи примут это видение и проложат путь примирения с Израилем, который может создать для всех нас блестящее будущее".