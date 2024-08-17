В посольстве Индонезии в Баку отметили День независимости

Посольство Индонезии в Азербайджане провело церемонию поднятия флага по случаю 79-ой годовщины со дня независимости.

Посольство Индонезии в Азербайджане провело церемонию поднятия флага по случаю 79-ой годовщины со дня независимости.

Как передает Report , тема мероприятия отражала дух "Новой Индонезии", акцентируя внимание на продвижении устойчивого развития и равенства по всей стране.

В мероприятии приняла участие временный поверенный в делах Индонезии в Азербайджане Мерита Йенни, сотрудники посольства, граждане Индонезии в Азербайджане и др.

После церемонии поднятия флага в исполнении индонезийских студентов в Азербайджане присутствующие исполнили национальный гимн Indonesia Raya.

За торжественной церемонией последовали праздничные мероприятия и награждение победителей традиционных индонезийских игр, которые проводились в июле 2024 года, в том числе настольный теннис, гонки и др.