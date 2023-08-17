В посольстве Индонезии в Азербайджане подняли флаг в честь Дня независимости

По случаю Дня независимости в здании посольства Индонезии в Азербайджане подняли национальный флаг.

По случаю Дня независимости в здании посольства Индонезии в Азербайджане подняли национальный флаг.

Как передает Report, сегодня отмечается 78-ая годовщина со дня независимости этой страны.

В мероприятии участвовали сотрудники посольства, а также граждане и студенты Индонезии в Азербайджане, стипендиаты и др.

После поднятия флага церемония была продолжена минутой молчания в память о героях-индонезийцах, которые в 1945 году пожертвовали собой ради достижения независимости Индонезии.

В ходе мероприятия посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид вручил призы победителям серии соревнований по традиционным играм Индонезии, которые проводились в июле 2023 года.