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В посольстве Индонезии в Азербайджане подняли флаг в честь Дня независимости

В посольстве Индонезии в Азербайджане подняли флаг в честь Дня независимости По случаю Дня независимости в здании посольства Индонезии в Азербайджане подняли национальный флаг.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 08:27
В посольстве Индонезии в Азербайджане подняли флаг в честь Дня независимости

По случаю Дня независимости в здании посольства Индонезии в Азербайджане подняли национальный флаг.

Как передает Report, сегодня отмечается 78-ая годовщина со дня независимости этой страны.

В мероприятии участвовали сотрудники посольства, а также граждане и студенты Индонезии в Азербайджане, стипендиаты и др.

После поднятия флага церемония была продолжена минутой молчания в память о героях-индонезийцах, которые в 1945 году пожертвовали собой ради достижения независимости Индонезии.

В ходе мероприятия посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид вручил призы победителям серии соревнований по традиционным играм Индонезии, которые проводились в июле 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİndoneziyanın Azərbaycandakı səfirliyində Müstəqillik Günü şərəfinə bayraq qaldırılıb

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