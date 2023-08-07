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В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги

В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги Посольство Грузии в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по погибшим в результате трагического оползня в Шови.
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 13:43
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги

Посольство Грузии в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по погибшим в результате оползня в Шови.

Об этом Report заявили в посольстве Грузии.

7 августа в Грузии объявлен траур по погибшим в результате оползня, который сошел в районе курорта Шови высокогорного края Рача.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия в этой стране.

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