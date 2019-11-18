​В посольстве Беларуси в Баку подвели итоги голосования

B посольстве Беларуси в Баку подвели итоги выборов депутатов Палаты представителей парламента страны седьмого созыва на участке №для голосования, открытого при диппредставительстве, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства.

Так, на участке для голосования №709 при посольстве в Баку Купаловского избирательного округа №95 в выборах участвовали семь кандидатов: Григорий Костусев, Данила Лаврецкий, Александр Майский, Оксана Орлова, Петр Поправко, Татьяна Сайганова, Евгений Шевко.

В голосовании приняли участие 100% от списочного состава избирателей.

По результатам голосования за Т.Сайганову отдано 53,84% голосов, за О.Орлову – 23,07%, за Е.Шевко – 7,69%, за Д.Лаврецкого, А.Майского и П.Поправко – по 3,85% голосов избирателей.

За Г.А.Костусева не проголосовал никто. Не поддержали ни одного из кандидатов 3,85% избирателей. Недействительные бюллетени отсутствовали.

В день голосования выборный процесс проходил в присутствии международных наблюдателей.

Напомним, что парламентские выборы в Беларуси состоялась накануне.