В посольстве Азербайджана во Франции заработала "горячая линия"

© istock https://report.az/storage/news/69148678ef0e57ca4e908798bb518e0c/63b81feb-1163-42ef-b7ab-8f47fa59bb75_292.jpg

Посольство Азербайджана во Франции запустило "горячую линию".

Как сообщает французское бюро Report, в целях оказания неотложной и оперативной помощи в решении вопросов, возникающих у находящихся во Франции граждан, которые желают вернуться на родину, а также в решении их проблем, с которыми они сталкиваются, граждане могут обращаться на "горячую линию" консульского отдела посольства по тел. + 33 6 05 90 35 87.

Напомним, что 15 марта посольство Азербайджана во Франции направило обращение к гражданам Азербайджана в этой стране, в котором посольство просит внимательно следить за материалами ВОЗ, а также госструктур Азербайджана и Франции по борьбе с COVID-19 и следовать их рекомендациям.