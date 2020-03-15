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В Посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия"

​В Посольстве Азербайджана в Турции создана «горячая линия»

Начиная с 00 часов 15 марта 2020 года, после временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем в Посольстве Азербайджанской Республики в Турции создана «горячая линия».

Как передает Report, об этом сообщили из Посольства Азербайджана в Турции. 

«С целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции создана «горячая линия». Номер "горячей линии":  +90537 282 67 40», - отмечается в сообщении.

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