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В посольстве Азербайджана в России почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В посольстве Азербайджана в России почтили память Гейдара Алиева
© Report

6 мая в посольстве Азербайджана в России прошло мероприятие, посвященное 96-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 

Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии присутствовали члены Совета Российской Федерации, депутаты Госдумы, аккредитованные в Москве дипломаты зарубежных стран, известные лица, сыгравшие активную роль в общественно-политической жизни обеих стран, представители науки и общественности.  

Гости возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева. 

В своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал об успешной политике архитектора и основателя современного азербайджанского государства, мудрого руководителя нашего народа, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева в направлении построения в стране демократического и правового государства.

На мероприятии состоялась презентация книги "Диалог культур и призывы современной эпохи" ("Mədəniyyətlər dialoqu və müasir dövrün çağrışları"), авторами которой являются азербайджанские и российские философы.  

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