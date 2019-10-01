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В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась встреча со студентами - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась встреча со студентами

В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась встреча с азербайджанскими студентами, обучающимися в вузах этой страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече наряду с местной молодежью присутствовали около 50-ти студентов-граждан Азербайджана. 

По словам посла Дурсуна Гасанова, цель встречи - выслушать беспокоящие студентов вопросы и помочь с их решением. Посол заявил, что с каждым годом растет число местных азербайджанцев, поступающих в грузинские вузы. Он также коснулся поддержки, оказываемой SOCAR обучению в грузинских вузах азербайджанской молодежи.  

Выступивший студент Сухумского государственного университета Рамиль Гахраманов от имени студентов выразил послу признательность за организацию встречи. Он предложил подготовить программу по прохождению азербайджанскими студентами стажировки в действующих в Грузии азербайджанских компаниях. 

В своем выступлении студентка Тбилисского государственного медицинского университета Фидан Исмаилова заявила, что было бы хорошо, если бы компания SOCAR выдавала стипендию не только проживающим в Грузии студентам-азербайджанцам, но и обучающимся в этой стране гражданам Азербайджана. 

Выступившие также коснулись вопроса признания в Азербайджане дипломов частных грузинских вузов, трудоустройства молодежи и др. вопросов. 

Д.Гасанов добавил, что учтет предложения молодежи и заявил, что подобные встречи будут продолжены. 

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