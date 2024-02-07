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В посольстве Азербайджана в Украине завершилось голосование

В посольстве Азербайджана в Украине завершилось голосование Процесс голосования на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Украине завершился в 19:00 по местному времени.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 21:05
В посольстве Азербайджана в Украине завершилось голосование

Процесс голосования на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Украине завершился в 19:00 по местному времени.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на участке в посольстве проголосовали проживающие в Киеве и регионах Украины граждане Азербайджана.

Всего в Украине зарегистрировано 600 избирателей, из которых более 40 процентов воспользовались избирательным правом. Из-за авиаударов по Украине в течение дня некоторые избиратели не смогли приехать в столицу из регионов.

Посольство Азербайджана в Украине и диаспора обеспечили транспортные средства для избирателей, чтобы они могли приехать из областей и проголосовать в Киеве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində səsvermə başa çatıb
Версия на английском языке ФотоVoting in Azerbaijan’s embassy in Ukraine ends

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