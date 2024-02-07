В посольстве Азербайджана в Украине завершилось голосование

Процесс голосования на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Украине завершился в 19:00 по местному времени.

Процесс голосования на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Украине завершился в 19:00 по местному времени.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на участке в посольстве проголосовали проживающие в Киеве и регионах Украины граждане Азербайджана.

Всего в Украине зарегистрировано 600 избирателей, из которых более 40 процентов воспользовались избирательным правом. Из-за авиаударов по Украине в течение дня некоторые избиратели не смогли приехать в столицу из регионов.

Посольство Азербайджана в Украине и диаспора обеспечили транспортные средства для избирателей, чтобы они могли приехать из областей и проголосовать в Киеве.