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В посольстве Азербайджана в Турции состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны

В посольстве Азербайджана в Турции состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны В посольстве Азербайджанской Республики в Турецкой Республике состоялась встреча с группой ветеранов Отечественной войны, посетивших Турцию по приглашению Ассоциации ветеранов войны Турции и при организационной поддержке Общественного объединения "Просвещ
Внешняя политика
8 января 2024 г. 20:08
В посольстве Азербайджана в Турции состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны

В посольстве Азербайджанской Республики в Турецкой Республике состоялась встреча с группой ветеранов Отечественной войны, посетивших Турцию по приглашению Ассоциации ветеранов войны Турции и при организационной поддержке Общественного объединения "Просвещение молодежи демобилизованными военнослужащими".

Как сообщает Анкарское бюро Report, на встрече, в которой также приняли участие сотрудники Аппарата военного атташе при посольстве, а также представители турецкой Ассоциации ветеранов войны, советник Эльдар Алиев и военный атташе генерал-майор Мушфиг Мамедов поприветствовали гостей и отметили героизм, проявленный ветеранами в 44-дневной Отечественной войне.

В ходе встречи было подчеркнуто большое внимание, оказываемое Азербайджанским государством ветеранам, и было отмечено, что многие ветераны получают лечение именно в братской Турции.

На встрече, прошедшей в дружественной обстановке, участники войны выразили удовлетворение заботой и вниманием к ним со стороны государства.

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Версия на английском языке ФотоMeeting with veterans of Patriotic War held at Azerbaijani Embassy in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində Vətən Müharibəsi qaziləri ilə görüş keçirilib

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