В посольстве Азербайджана в Тбилиси откроется траурная книга соболезнований

Посольство Азербайджана в Грузии открывает Книгу соболезнований в связи с крушением самолета крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, приведшим к гибели пассажиров

Посольство Азербайджана в Грузии открывает Книгу соболезнований в связи с крушением самолета крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, приведшим к гибели пассажиров

Как передает Report, траурная книга соболезнований.в посольстве Азербайджана в Тбилиси будет открыта 26 декабря с 13:00 до 18:00 и 27 декабря с 10:00-13:00 и 15:00-18:00.

Письма для включения в Книгу соболезнований также можно направить по электронной почте [email protected]

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38. На борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 – выжили.