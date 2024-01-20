В посольстве Азербайджана в России почтили память шехидов 20 Января

В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.

В посольстве Азербайджана в Москве состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает российское бюро Report , посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглу вместе с сотрудниками Посольства возложили цветы к баннеру у входа в посольство, посвященному жертвам трагедии 1990 года.

Также П.Бюльбюль оглу вместе с послами и дипломатами дипкорпуса, аккредитованного в России, сотрудниками представительства Фонда Гейдара Алиева в России, а также представителями азербайджанской диаспоры и общественности России возложил цветы к баннеру, установленному внутри здания.

Посол выступил с официальной речью, где подробно описал события тех кровавых дней, а также поделился своими воспоминаниями. Он особо отметил, что благодаря инициативе и настойчивости Гейдара Алиева трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Полад Бюльбюль оглу подчеркнул, что азербайджанский народ всегда будет помнить о тех трагических днях.