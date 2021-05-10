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В посольстве Азербайджана в России почтили память общенационального лидера

В посольстве Азербайджана в России почтили память общенационального лидера В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации отметили 98-ую годовщину со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 17:15
В посольстве Азербайджана в России почтили память общенационального лидера

В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации отметили 98-ую годовщину со дня рождения Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили Посольство Азербайджана в РФ и представительство Фонда Гейдара Алиева в России.

Открыли мероприятие советник-посланник Посольства Самир Шарифов и руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова. Они рассказали о том, что день 10 мая в жизни каждого азербайджанца является особым, это день рождения общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора современного и независимого Азербайджана Гейдара Алиева; подчеркнули важность его личности в истории не только Азербайджана, но и Советского Союза и выразили благодарность пришедшим, соратникам, людям, работавшим вместе с ним.

В мероприятии приняли участие сотрудники представительства Фонда, Посольства, а также соратники Гейдара Алиева.

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində ümummilli liderin xatirəsi yad edilib

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