В посольстве Азербайджана в России почтили память общенационального лидера

В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации отметили 98-ую годовщину со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации отметили 98-ую годовщину со дня рождения Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили Посольство Азербайджана в РФ и представительство Фонда Гейдара Алиева в России.

Открыли мероприятие советник-посланник Посольства Самир Шарифов и руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова. Они рассказали о том, что день 10 мая в жизни каждого азербайджанца является особым, это день рождения общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора современного и независимого Азербайджана Гейдара Алиева; подчеркнули важность его личности в истории не только Азербайджана, но и Советского Союза и выразили благодарность пришедшим, соратникам, людям, работавшим вместе с ним.

В мероприятии приняли участие сотрудники представительства Фонда, Посольства, а также соратники Гейдара Алиева.

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве.