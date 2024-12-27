В посольстве Азербайджана в Перу открыта книга скорби

В посольстве Азербайджана в Перу открыта книга скорби в связи с траурным днем.

В посольстве Азербайджана в Перу открыта книга скорби в связи с траурным днем.

Как сообщает Report , об этом заявила пресс-служба дипломатической миссии в Лиме.

”В связи с траурным днем в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Перу открыта книга скорби по случаю гибели людей в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане”, - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.