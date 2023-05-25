О нас

В посольстве Азербайджана в Израиле состоялось официальное мероприятие по случаю Дня независимости

В посольстве Азербайджана в Израиле состоялось официальное мероприятие по случаю Дня независимости Посольство Азербайджана в Израиле впервые в этой стране провело официальное мероприятие по случаю 28 мая - Дня независимости.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 12:01
В посольстве Азербайджана в Израиле состоялось официальное мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Израиле впервые в этой стране провело официальное мероприятие по случаю 28 мая - Дня независимости.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В мероприятии приняли участие министр разведки Государства Израиль Гила Гамлиэль, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, руководитель межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в парламенте Израиля Владимир Беляк, председатель партии "Исраэль Бейтену" Авигдор Либерман, другие депутаты Кнессета, генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир, вице-президент Российского еврейского конгресса и президент Международного благотворительного фонда горских евреев Герман Захарьяев, уполномоченные представители аппарата президента и премьер-министра Израиля, сотрудники Министерства иностранных дел, а также других государственных ведомств Израиля, аккредитованные в Израиле послы, мэры и вице-мэры городов, ректоры университетов, ведущие эксперты аналитических центров, представители СМИ, бизнесмены, а также представители азербайджанской диаспоры в Израиле, общественные и политические деятели, азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın İsraildəki səfirliyi ilk dəfə Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi tədbir keçirib

Другие новости из категории

Израильский министр: Мы с Азербайджаном прикладываем усилия для обеспечения мира в регионе и мире
Израильский министр: Мы с Азербайджаном прикладываем усилия для обеспечения мира в регионе и мире
25 мая 2023 г. 11:54
Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна 
Дмитрий Песков: Состоится трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна 
25 мая 2023 г. 11:43
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании
25 мая 2023 г. 11:32
МИД Азербайджана выразил соболезнования Италии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Италии
25 мая 2023 г. 10:37
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана
ФотоНа перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана
25 мая 2023 г. 05:42
Госдеп заявил о поддержке прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией
Госдеп заявил о поддержке прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией
24 мая 2023 г. 23:36
Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая
Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая
24 мая 2023 г. 19:41
Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
24 мая 2023 г. 19:37
Генсек Организации экономического сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек Организации экономического сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2023 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi