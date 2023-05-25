В посольстве Азербайджана в Израиле состоялось официальное мероприятие по случаю Дня независимости

Посольство Азербайджана в Израиле впервые в этой стране провело официальное мероприятие по случаю 28 мая - Дня независимости.

Посольство Азербайджана в Израиле впервые в этой стране провело официальное мероприятие по случаю 28 мая - Дня независимости.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В мероприятии приняли участие министр разведки Государства Израиль Гила Гамлиэль, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, руководитель межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в парламенте Израиля Владимир Беляк, председатель партии "Исраэль Бейтену" Авигдор Либерман, другие депутаты Кнессета, генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир, вице-президент Российского еврейского конгресса и президент Международного благотворительного фонда горских евреев Герман Захарьяев, уполномоченные представители аппарата президента и премьер-министра Израиля, сотрудники Министерства иностранных дел, а также других государственных ведомств Израиля, аккредитованные в Израиле послы, мэры и вице-мэры городов, ректоры университетов, ведущие эксперты аналитических центров, представители СМИ, бизнесмены, а также представители азербайджанской диаспоры в Израиле, общественные и политические деятели, азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.