В посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Грузии объявило об открытии книги соболезнований в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря.
Как сообщает местное бюро Report, обращения для записей будут приниматься в следующие даты и часы:
- 26 декабря: с 13:00 до 18:00;
- 27 декабря: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.
Также соболезнования можно направить на адрес электронной почты [email protected].
Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря объявлено днем траура в стране в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы.
Посольство Азербайджана в Грузии выражает соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.