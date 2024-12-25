В посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Грузии объявило об открытии книги соболезнований в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря.

Посольство Азербайджана в Грузии объявило об открытии книги соболезнований в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря.

Как сообщает местное бюро Report, обращения для записей будут приниматься в следующие даты и часы:

- 26 декабря: с 13:00 до 18:00;

- 27 декабря: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.

Также соболезнования можно направить на адрес электронной почты [email protected].

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря объявлено днем траура в стране в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы.

Посольство Азербайджана в Грузии выражает соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.