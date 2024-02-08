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В посольстве Азербайджана в Германии наблюдалась активность избирателей

В посольстве Азербайджана в Германии наблюдалась активность избирателей Избирательный участок № 42 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 в столице Германии Берлине, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, был закрыт 7 февраля в 19:00.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 01:17
В посольстве Азербайджана в Германии наблюдалась активность избирателей

Избирательный участок № 42 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 в столице Германии Берлине, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, был закрыт 7 февраля в 19:00.

Как сообщает Report, на участке наблюдалась активность избирателей.

Нарушений в ходе процесса голосования не зафиксировано, граждане Азербайджана свободно воспользовались своим правом голоса.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. После подсчета 54,47 процента бюллетеней действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах с 92,1 процента голосов.

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