В посольстве Азербайджана в Германии наблюдалась активность избирателей

Избирательный участок № 42 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 в столице Германии Берлине, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, был закрыт 7 февраля в 19:00.

Избирательный участок № 42 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 в столице Германии Берлине, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, был закрыт 7 февраля в 19:00.

Как сообщает Report, на участке наблюдалась активность избирателей.

Нарушений в ходе процесса голосования не зафиксировано, граждане Азербайджана свободно воспользовались своим правом голоса.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. После подсчета 54,47 процента бюллетеней действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах с 92,1 процента голосов.