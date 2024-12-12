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В посольстве Азербайджана в Берлине прошла церемония памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Берлине прошла церемония памяти Гейдара Алиева 13^18
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 13:30
В посольстве Азербайджана в Берлине прошла церемония памяти Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Германии провело в Азербайджанском культурном центре в Берлине мероприятие на тему "Основатель современной Азербайджанской Республики и общенациональный лидер азербайджанского народа", посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Германии, послы ряда стран в ФРГ, представители медиа, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Участникам мероприятия также были представлены издания, отражающие богатое историко-культурное наследие Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Berlindəki səfirliyində Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib

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