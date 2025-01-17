В посольстве Азербайджана в Беларуси почтили память жертв трагедии 20 Января

В посольстве Азербайджана в Беларуси прошло мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии 20 Января.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети Х.
"17 января в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Беларусь состоялась церемония почтения памяти, посвященная 35-й годовщине трагедии 20 Января", - говорится в сообщении.
17 января 2025 года в Посольстве Азербайджанской Республики в Республике Беларусь состоялась церемония почтения памяти, посвященная 35-й годовщине трагедии 20 Января— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk)
#BlackJanuary #35thanniversary pic.twitter.com/ylCa9PSU8g January 17, 2025