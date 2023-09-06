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В посольстве Азербайджана "приветствовали" армянского дипломата, подписавшегося на страницу дипведомства в соцсети

В посольстве Азербайджана "приветствовали" армянского дипломата, подписавшегося на страницу дипведомства в соцсети В посольстве Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, представительстве в Европейском Союзе "приветствовали" подписавшегося на страницу дипведомства в соцсети новоназначенного посла Армении Тиграна Балаяна, и отметили, что дипломат сможет найти в аккаунте "м
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 23:42
В посольстве Азербайджана приветствовали армянского дипломата, подписавшегося на страницу дипведомства в соцсети

В посольстве Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, представительстве в Европейском Союзе "приветствовали" подписавшегося на страницу дипведомства в соцсети новоназначенного посла Армении Тиграна Балаяна, и отметили, что дипломат сможет найти в аккаунте "много познавательной информации".

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"Г-н посол Тигран Балаян, добро пожаловать на аккаунт посольства Азербайджана. Здесь вы найдете для себя много познавательной и заставляющей задуматься информации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что накануне по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна и указом президента Ваагна Хачатуряна Тигран Балаян был назначен послом Армении в Бельгии и руководителем представительства этой страны в Европейском союзе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyindən onu izləməyə başlayan erməni diplomata: “Düşündürücü məlumatlar tapacaqsınız”

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