В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки

В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки.

В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки.

Об этом Report сообщили из дипломатических источников.

Отмечено, что в целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана проводятся подготовительные работы. С этой целью создаются избирательные участки.

Согласно Избирательному кодексу, избирательные участки создаются в дипломатических представительствах и консульствах, если число избирателей, взятых на консульский учет, превышает 50 человек.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.