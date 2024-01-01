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В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки.
Внешняя политика
1 января 2024 г. 10:32
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки

В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки.

Об этом Report сообщили из дипломатических источников.

Отмечено, что в целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана проводятся подготовительные работы. С этой целью создаются избирательные участки.

Согласно Избирательному кодексу, избирательные участки создаются в дипломатических представительствах и консульствах, если число избирателей, взятых на консульский учет, превышает 50 человек.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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