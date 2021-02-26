В посольствах Азербайджана приспустят флаги в память о жертвах Ходжалы

Флаги уже были приспущены в дипмиссиях Азербайджана в Японии и Малайзии

В посольствах Азербайджана за рубежом сегодня приспустят государственные флаги в память о жертвах трагедии в Ходжалы.

Как сообщает Report, флаги уже были приспущены в дипмиссиях Азербайджана в Японии и Малайзии.

Сотрудники посольств также провели информационные акции, посвященные 29-летней годовщине трагедии в Ходжалы.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70стариков. 1 275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.