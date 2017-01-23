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    В посольстве Венгрии в Баку будет открыта книга соболезнований

    В посольстве вывешен траурный черный флаг© Report

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В связи с автокатастрофой в итальянской Вероне, в результате которой погибли 16 венгерских школьников, в посольстве Венгрии в Азербайджане вывешен траурный черный флаг.

    Как сообщили Report в посольстве Венгрии, в связи с трагедией 25 и 26 января в посольстве будет открыта книга соболезнований.

    Книга будет открыта в посольстве в указанные дни с 10 до 12 и с 15 до 17 часов.

    Отметим, что автобус, перевозивший венгерских школьников, попал в аварию в итальянской Вероне 21 января и загорелся. В результате аварии погибли 16 человек, большинство из которых подростки. 

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