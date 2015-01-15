Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с погибшими мирными жителями в результате обстрела автобуса. Об этом Report сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Также сегодня в Украине объявлен день национального траура по погибшим.

Напомним, 13 января в результате обстрела автобуса вблизи города Волноваха на трассе Мариуполь-Донецк погибли 12 человек, 16 получили ранения.

Согласно информации правоохранительных органов Украины, огонь был открыт боевиками "Донецкой народной республики" из реактивных систем залпового огня "Град".

В заявлении посольства Украины в Азербайджане отмечается, что с момента установления режима прекращения огня погибло 130 мирных граждан Украины, а с начала российской агрессии против Украины – более 4,5 тыс. людей и 298 пассажиров рейса МН17.