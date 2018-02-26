В посольстве Украины почтили память жертв АТО в Украине и Ходжалинской трагедии в Азербайджане

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Украины в Азербайджанской Республике почтили память жертв АТО в Украине и Ходжалинской трагедии в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, посольством Украины совместно с диаспорскими организациями "Украинский конгресс Азербайджана" и "Украинская община имени И.Франко в г.Сумгаит" был организован "круглый стол" в связи с четвертой годовщиной сопротивления вооруженной агрессии РФ и временной оккупацией ею части территории Украины.

Участие в мероприятии приняли посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, активисты двух упомянутых организаций украинской общины в Азербайджане во главе с руководителями Ю.Л.Осадченко и Т.Т.Мусаевой, представители объединения крымских татар в Азербайджане, политологи, представители азербайджанской молодежи и азербайджанских СМИ.

Продемонстрированные тематические документальные фото- и видеоматериалы напомнили участникам этого мероприятия о событиях, связанных с началом российской агрессии, ее трагических последствиях, а также о мужественной борьбе украинского народа за независимость и территориальную целостность своего государства.

Выступая в ходе "круглого стола", посол А.П.Мищенко заявил: "20 февраля 2014 года РФ начала заранее спланированную вооруженную агрессию, последствиями которой стала не только временная оккупация ею неотъемлемой части территории Украины - Автономной Республики Крым и г.Севастополь, но и поддержка со стороны РФ сепаратистско-террористических организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Посол Украины подчеркнул, что указанные преступные действия руководства России во главе с В.Путиным унесли жизни более 10 000 граждан Украины, причинили масштабные разрушения на Донбассе, около 1,8 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами. По его словам, Россия продолжает пренебрегать призывами международного сообщества прекратить грубое игнорирование международного права, широкомасштабные и серьезные нарушения прав человека на временно оккупированной территории украинского Крыма, российскую поддержку и участие в террористической деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе и т.п. Отметив, что благодаря мужеству украинского народа была остановлена активная фаза российской агрессии, посол призвал украинскую общину продолжать активную поддержку территориальной целостности Украины в этих сложных условиях.

Также во время своего выступления глава дипмиссии Украины отметил, что годовщина начала вооруженной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины совпадает с годовщиной другой трагедии, которая 26 лет назад произошла в азербайджанском поселке Ходжалы в Нагорном Карабахе, где в результате также внешней агрессии состоялось массовое убийство мирного населения Азербайджана. Участники "круглого стола" почтили минутой молчания память жертв АТО в Украине и Ходжалинской трагедии в АР.

В рамках "круглого стола" посол Украины в Азербайджане А.Мищенко презентовал присутствующим трейлер украинского художественного фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева.

Представительница объединения крымских татар в Азербайджане Э.Мурзаева в своем выступлении рассказала о сопротивлении крымскотатарского населения российской оккупации, а также известные ей многочисленные факты преследований оккупационными властями на полуострове всех, кто считает Крым частью Украины. Она выразила уверенность, что Крым будет возвращен в состав Украины.