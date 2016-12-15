В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований - ДОПОЛНЕНО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с терактом в Стамбуле 10 декабря.

Как сообщает Report, дипломаты зарубежных стран, общественные и политические деятели Азербайджана прибывают в посольство, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с Турцией, оставив в книге запись.

Вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов оставил запись в книге соболезнований. В ней он отметил, что весть о многочисленных жертвах и раненых в результате теракта "глубоко потрясла нас".

"Разделяем вашу скорбь, выражаем соболезнования семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - написал он.

Затем А.Шарифов и посол Турции Эркан Озорал провели беседу.

Напомним, что в результате теракта возле стадиона "Водафон Арена" в стамбульском районе Бешикташ погибли 44, пострадали 155 человек.