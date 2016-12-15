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    В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований - ДОПОЛНЕНО

    Вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов оставил запись в книге соболезнований

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с терактом в Стамбуле 10 декабря.

    Как сообщает Report, дипломаты зарубежных стран, общественные и политические деятели Азербайджана прибывают в посольство, чтобы выразить свою  скорбь и солидарность с Турцией, оставив в книге запись. 

    Вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов оставил запись в книге соболезнований. В ней он отметил, что весть о многочисленных жертвах и раненых в результате теракта "глубоко потрясла нас".

    "Разделяем вашу скорбь, выражаем соболезнования семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - написал он.

    Затем А.Шарифов и посол Турции Эркан Озорал провели беседу. 

    Напомним, что в результате теракта возле стадиона "Водафон Арена" в стамбульском районе Бешикташ погибли 44, пострадали 155 человек. 

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