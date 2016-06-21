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    В посольстве Турции в Азербайджане организован ифтар для представителей СМИ

    Посол подчеркнул, что Формула-1 принесет пользу Азербайджану во всех смыслах

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Вчера в посольстве Турции в Азербайджане был организован ифтар для представителей СМИ.

    Как сообщает Report, на ифтаре участвовали посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошкун, советник посольства Мерал Барлас, советник посольства по прессе Хамид Карадениз, представители ведущих СМИ Азербайджана. 

    Исмаил Альпер Джошкун отметил, что Гран-при Европы "Формула-1" в Баку организован на хорошем уровне. Посол подчеркнул, что Формула-1 принесет пользу Азербайджану во всех смыслах.

    Посол рассказал о существующей ситуации в связи с внутренней и внешней политикой Турции, турецко-азербайджанских отношениях, ситуации между Анкарой и Москвой и ответил на вопросы журналистов. 

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