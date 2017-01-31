В посольстве США в Азербайджане прокомментировали вопрос изменения правил получения визы после указа Трампа

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В посольстве США в Баку прокомментировали вопрос о возможности изменения порядка выдачи виз гражданам Азербайджана после подписания президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении правил въезда в США.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства США, после введения новых правил Госдепартамент потребует визовое собеседование для всех подателей на визу, за исключением 1) подавших на визу обладателей дипломатических и служебных паспортов представителей иностранных правительств и международных организаций (визы категории: A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, НАТО-1 до -6, C-2 и С-3); 2) заявителей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет; 3) заявителей, которые ранее получали визу в той же категории, и срок которой истек менее чем за 12 месяцев до новой подачи на визу.

Как ранее сообщали зарубежные СМИ, указ Трампа приостанавливает действие программы Visa Interview Waiver Program, которая позволяла туристам и бизнесменам получать повторную визу в США типа B1 и B2, отправляя документы в консульство без личного собеседования.

Программа Visa Interview Waiver Program была внедрена в том числе в посольстве США в Азербайджане с ноября 2016 года и позволяла гражданам Азербайджана, желающим продлить визу до окончания срока визы которых осталось 12-48 месяцев, и соответствующих всем критериям, получить визу, не обращаясь за встречей с консулом.