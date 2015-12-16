В Баку обсуждены перспективы отношений Азербайджан-НАТО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане в качестве контактного посольства НАТО провело круглый стол на тему "Текущее состояние и перспективы отношений НАТО-Азербайджан".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии участвовали послы, военные атташе посольств стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане, и представители Связного офиса НАТО на Южном Кавказе.

Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану заявил, что сотрудничество между НАТО и Азербайджаном в области общественной дипломатии развивается хорошо. Посол рассказал о мероприятиях, проведенных посольством Румынии в 2015 году.

В свою очередь глава Связного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью провел презентацию по приоритетам НАТО в связи с Азербайджаном.

Выступившие другие участники мероприятия также поделились своими мнениями по поводу сотрудничества между НАТО и Азербайджаном.