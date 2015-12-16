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    В Баку обсуждены перспективы отношений Азербайджан-НАТО

    Посол: Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном в области общественной дипломатии развивается хорошо

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане в качестве контактного посольства НАТО провело круглый стол на тему "Текущее состояние и перспективы отношений НАТО-Азербайджан".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии участвовали послы, военные атташе посольств стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане, и представители Связного офиса НАТО на Южном Кавказе.

    Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану заявил, что сотрудничество между НАТО и Азербайджаном в области общественной дипломатии развивается хорошо. Посол рассказал о мероприятиях, проведенных посольством Румынии в 2015 году.

    В свою очередь глава Связного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью провел презентацию по приоритетам НАТО в связи с Азербайджаном.

    Выступившие другие участники мероприятия также поделились своими мнениями по поводу сотрудничества между НАТО и Азербайджаном.

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