В посольстве России в Азербайджане усилены меры безопасности

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мы все до сих пор в шоке. В истории российской и советской дипломатии – это сверх экстраординарное событие".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, комментируя убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло накануне в Анкаре.

"Если мы спрячем голову, откажемся от того, как жить дальше, – то мы не спрячемся от террористов", - отметил посол.

По словам В.Дорохина, после происшествия были усилены меры безопасности, посольство России в Азербайджане было взято под усиленную охрану.

Напомним, накануне после нападения на посла России в Анкаре президент России Владимир Путин распорядился усилить охрану российских дипмиссий за рубежом.